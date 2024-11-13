Sakarya ve Adana\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Güncel

Sakarya ve Adana'da düzenlenen operasyonda 18 milyon 500 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 ton 370 kilogram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son bir yıl içerisindeki operasyonlarıyla yaklaşık 4 ton kaçak tütün ile 3 milyon 700 bin dolu ve boş makaron ele geçiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu malzemeyi şehre getiren araçların tespiti için çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla kaçak tütün ve makaron getirdiğini belirledikleri bir tırı takibe aldı. Tırın Adana'dan kaçak tütün ve makaron yükleyerek Sakarya'ya dönüşe geçtiğini tespit eden ekipler, operasyonu gerçekleştirdi.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen tırdaki aramada, piyasa değeri 15 milyon 625 bin lira olan 5 ton tütün ile 8 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi, tır sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.

Ekipler, ayrıca tırın kaçak tütün ve makaronları yüklediği depoyu tespit ederek Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Adana İl Jandarma Komutanlığını bilgilendirdi.

Bilgi paylaşımı ve koordinasyonun ardından Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırın yüklendiği depoya operasyon düzenledi.

Yüreğir ilçesindeki depo ve bir kamyonetteki aramada piyasa değeri 5 milyon lira olan yaklaşık 10 milyon boş makaron ile 370 kilogram tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.