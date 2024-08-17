Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

Sakarya ve Kocaeli\'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi\'nde hayatını kaybedenler anıldı

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler kabirleri başında dualarla anıldı.

17.08.2024 14:16
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Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler kabirleri başında dualarla anıldı.

Sakarya'da depremin 25'inci yılında Serdivan Mezarlığı'nda bulunan deprem şehitliğinde belediye tarafından düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde yaşamını yitirenler için dua edildi, katılımcılara helva dağıtıldı.

Serdivan Kaymakamı Ali Candan, programda, 25 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Türkiye'nin ve Sakarya'nın deprem bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Candan, devlet, belediye ve vatandaşlar olarak buna göre önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Candan, 1999'daki depremin ardından değişikler olduğunu ve yapı stokunun kuvvetli hale geldiğini söyleyerek, "Allah böyle afetleri bir daha vermesin diye dua ediyoruz ama afet olduğu zaman da hazırlıklı olalım." dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de Sakarya'nın 1943, 1967 ve 1999 yıllarında üç büyük depremle sarsıldığını, şehrin deprem hattı üzerinde yer aldığını kaydetti.

Bu konuda önlem alınması ve mücadele edilmesi gerektiğini belirten Çelik, "Bizler de bu önlemleri almak için mücadele ediyoruz. Şehrimizde ve ilçemizde kentsel dönüşüm yapmamız kaçınılmazdır. Yeni dönemde kentsel dönüşüme önem vereceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

Çelik, kentsel dönüşümün dışında ilçede afet konteynerleri çalışması yapılacağını dile getirerek, içinde alet edevat ve teçhizatın bulunacağı konteynerleri ilçenin her noktasında konuşlandırmak için çalıştıklarını anlattı.

Serdivan Belediyesi arama kurtarma ekibinin kurulacağını aktaran Çelik, bu çalışmayı hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini belirtti.

Çelik, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

"Kıyamet koptu zannettim"

Depremde iki çoğunu kaybeden 63 yaşındaki Semra Yaman, gazetecilere, o günü dün gibi hatırladığını söyledi.

Deprem gecesi kıyamet koptuğunu zannettiğini dile getiren Yaman, "Bir çocuğum göğsümde emerken vefat etti, diğer çocuğum babasının yanında. Kimse kimseye yardım edemedi, o gece kabus bir geceydi. 25 yıl geçti halen rüyalarımızda. Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Yaman, o dönem evlerinin Çark Caddesi'nde olduğunu belirterek, "4 katlıydı evimiz, altına çekme kat yapmışlar, kolonları kesmişler. Yeni binaydı, alırken fark etmedik, aldıktan sonra fark ettik. Böyle bir şeyin olacağı hiç aklımıza gelmedi. Tam bir sene sonra 7,4 depremiyle indik aşağıya. Dün oldu sanki, geceden beri uyumuyorum. Ağustos ayı gelince kendimi kaybediyorum. Hiç gelmesini istemiyorum ağustos ayının." diye konuştu.

Programın sonunda ilçe protokol üyeleri ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlıklara gül bıraktı.

Depremin merkez üssü Gölcük'te vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret etti.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, 25 yıl önceki depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını temizledi.

Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlardan bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel ilçesindeki yeni mezarlıkta düzenlenen anma programında, depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

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