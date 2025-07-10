Sakarya ve Zonguldak\'ta Denize Giriş Yasaklandı

Sakarya ve Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da elverişsiz hava şartları sebebiyle denizlere girişler kaymakamlıklarca yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede dalgalı deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla tüm plajlarda denize girmenin geçici olarak yasaklandığı aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, plajlarda çekilen kırmızı bayraklara ve cankurtaran görevlilerimizin uyarılarına dikkat etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.