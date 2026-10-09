Sakarya ve Zonguldak'ta Filistin'e destek açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Sakarya ve Zonguldak'ta Filistin'e destek açıklaması yapıldı

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Sakarya ve Zonguldak\'ta Filistin\'e destek açıklaması yapıldı
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SAKARYA/ İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Sakarya ve Zonguldak'ta Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirildi.

SAKARYA/ İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Sakarya ve Zonguldak'ta Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirildi.

Kampüs Camisi önünde toplanan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci topluluklarının üyeleri ve öğrenciler, ellerinde taşıdıkları İsrail karşıtı dövizlerle sloganlar eşliğinde Merkez Kafeterya'ya kadar yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan grup, "Aksa Tufanı siyonizmi yenecek" yazılı pankart açtı.

Filistin'deki saldırılarda yaralanan İslam Asalya, grup adına yaptığı açıklamada, mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Vatanlarından ayrılmayacaklarını belirten Asalya, "İşgalcilere diyoruz ki 'Sen liderlerimizi öldürsen de hiç merak etme ondan sonrasında daha büyük liderler gelecek. Bu bayrağı hiç düşüremezsiniz ve bu bayrak şehitten şehide aktarılacak ta ki Mescid-i Aksa meydanlarında namaz kılana kadar.' İşgalcilere diyoruz ki 'Gazze'de bütün evlerimizi yıktın ama bu evleri tekrar ve tekrar Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. Gazze'de bütün camilerimizi bombaladınız, namazımızı, Kur'an'ımızı ve dualarımızı engellemek istediniz ama Allah'ın izniyle Gazze'nin her yeri ibadet yeri olacaktır." diye konuştu.

Asalya, işgalci güçlerin Filistin'de üniversiteleri yıktığını, eğitim öğretimi engellemek adına aralarında doktor, profesör olmak isteyenlerin de olduğu öğrencileri öldürdüğünü anlatarak "Yine de öğrencilerimizden öyle bir nesil çıkacak ki ilmi seven, şehadeti seven insanlar olacak, pilot, mühendis çıkan öğrenciler olacak. 20 binden fazla çocuk öldürdünüz. Öyle bir nesil gelecek ki bu ümmeti yeniden, sıfırdan özgürleştirecek. Allah'tan başka kimseye eğilmeyeceğiz, secde etmeyeceğiz. Allah'tan başka kimseye hesap vermeyeceğiz. Şu an Gazze bizim için Bedir, Hayber, Mute, Kerbela ve Uhud savaşlarıdır. Gazze ümmeti temsil eder, Gazze'de kalacağız. İşgalciler sadece tek bir dil biliyor; silah dili. Filistin bizimdir. Hepimiz Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından dua edildikten sonra Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Zonguldak

Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesince düzenlenen programda, katılımcılar kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya geldi.

"Özgür Kudüs, İsrailsiz Bir İslam Coğrafyası" yazılı pankart açan katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve tekbir getirerek Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Recep Horozoğlu, Filistin meselesinin, işgalin, sürgünün, yerleşimlerin, ablukanın ve nesiller boyunca devam eden zulmün meselesi olduğuna dikkati çekerek "İnsan hayatının değeri coğrafyaya göre değişmez. Bir çocuğun hayatı Londra'da ne kadar kıymetliyse Gazze'de de o kadar kıymetlidir." dedi.

Horozoğlu, bugün Gazze'nin mahallelerinin haritadan silindiğini, evlerin yıkıldığını, sokakların enkaza döndüğünü, ailelerin parçalandığını belirterek, bütün bu yıkımın ortasında Gazze'nin hala ayakta olduğu gerçeğinin değişmediğini vurguladı.

Gazze'nin ihtiyacının, ateşkes görüntüsü olmadığını aktaran Horozoğlu, saldırıların gerçekten durması, insani yardımın kesintisiz ulaşması, sivillerin korunması ve Filistinlilerin güvenli ve onurlu biçimde yaşayabilmesi olduğunu dile getirdi.

Horozoğlu, Filistin halkının siyasi iradesini dışlayan hiçbir mekanizmanın kalıcı çözüm üretemeyeceğinin altını çizerek, "Filistin halkının iradesinin üzerinde bir vesayet düzeni istemiyoruz. Gazze'nin geleceği Washington'da değil, Filistin halkının özgür iradesiyle belirlenmelidir çünkü adında 'barış' yazması bir planı adil yapmaz. Adalet, işgali yönetenlerin değişmesiyle değil, işgalin sona ermesiyle mümkündür. Gerçek adalet, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermesiyle mümkündür. Gazze'de yaşananları siyonist ideolojinin tarihsel hedeflerinden, işgal ve yerleşim politikalarından bağımsız değerlendiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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