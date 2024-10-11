Sakarya'ya 25 Milyon Liralık Atık Su Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'ya 25 Milyon Liralık Atık Su Projesi

Sakarya\'ya 25 Milyon Liralık Atık Su Projesi

SASKİ, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık atık su altyapı projesine başladı.

11.10.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık atık su altyapı projesinin çalışmalarına başlandı.

Projenin tanıtımı için 15 Temmuz Camili Mahallesi köyiçi yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yatırımın şehir için hayırlı olmasını temenni ederek, işlerini birlik ve beraberlik içerisinde yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar şehirde yapılan büyük yatırımlardan bahseden Yavuz, üzerinde durulması gereken işlerin olduğunu fakat kentin kronikleşen büyük sorunlarının ortadan kaktığını ifade etti.

Yavuz, el birliğiyle Sakarya'nın daha müreffeh bir şehir olması istikametinde, yarınlara daha güçlü yürüyerek gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın günden güne büyüyüp geliştiğini ve her geliştiği anda da bir yeni bir hizmet yapmanın kendilerine nasip olduğunu aktardı.

Her mahallenin ihtiyacının farklı olduğunu belirten Erdoğan, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Erdoğan, kentin hangi bölgesinde ne eksiklik varsa el birliğiyle çözmeye çalıştıklarını kaydederek, şehrin gelişimi ve dönüşümünün de kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti'nin "hizmet" demek olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı ile Sakarya'nın çok farklı yere getirileceğini kaydetti.

Kente hizmette bulunan herkese teşekkür eden Kaya, belediyecilikte iş bilinmediği ve gelişim gösterilmediği takdirde başarısızlığın faturasını iktidara çıkartmanın muhalefet adına kolay olduğunu ifade etti.

Kaya, AK Parti'de olmayan belediyeler için de ilçeye hizmet adına Ankara'da koşturduklarını belirterek, AK Partili Belediyecilik anlayışıyla Sakarya'yı hak ettiği yerin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Ülke siyasetinde de muhteşem işler yaptıklarını, ülkenin farklı yerlerine hizmetler götürüldüğünü anlatan Kaya, "En son geçen hafta grup toplantımızda kamuoyu ve toplumumuzda kanayan bazı konular vardı. Cumhurbaşkanımız hemen talimatını verdi, yasa çalışmaları başlatıldı. Bu dönem üç yıl boyunca vatandaşımızın ve halkımızın rahata kavuşması için gerekli her türlü kanunların çıkartılacağı bize söylendi, Meclis olarak bazen gece saat 04.00'lere kadar çalışıp vatandaşımızın daha güzel yaşaması için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da siyasetin, hizmetin en önemli merkezi olduğunu ve millet için çalışan siyasi anlayışın faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Sakarya'nın her yerine ulaşmaya çalıştıklarını ve her mahalle için hizmete devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, bugün de altyapı sorunu olan 15 Temmuz Camili Mahallesi köyiçi mevkisinde çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Alemdar, en kısa süre içinde buradaki altyapı sorunları tamamlandıktan sonra üstyapı alanında hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Her ilçede farklı bir çalışma yürüttüklerini bildiren Alemdar, bu çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüklerini kaydetti.

Alemdar, Sakarya'da yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projelerden bahsederek, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da projeye ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesimi yapıldı ve hayata geçirilen proje kapsamında açılan kanala iş makinesi yardımıyla beton boru konuldu.

Programa, AK Parti milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 15 Temmuz, sakarya, Ekonomi, Güncel, Camili, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'ya 25 Milyon Liralık Atık Su Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 ’Hatay benim şahsi meselem’ diyen Özel’e manidar yanıt 'Hatay benim şahsi meselem' diyen Özel'e manidar yanıt
17:37 Listeye giren yeni firmalar var Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı
16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
09:21 Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William’a eşlik etti Prenses Kate, kemoterapi tedavisinden sonra ilk resmi görevinde eşi Prens William'a eşlik etti
09:03 Arka Sıradakiler’in Yadigar’ıydı, son halini görenler şaşırdı Arka Sıradakiler'in Yadigar'ıydı, son halini görenler şaşırdı
08:52 Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın
08:45 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı
08:32 Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinde yaşandı
08:26 Ölümden dönmüştü Duayen gazeteci Reha Muhtar’ın sağlık durumunda son gelişme Ölümden dönmüştü! Duayen gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumunda son gelişme
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 19:06:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'ya 25 Milyon Liralık Atık Su Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.