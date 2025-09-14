Sakaryalı Öğrencilerden Çevre Bilinci Şarkısı

Sakarya'da öğrenciler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla "Yeşil Vatan Bizim Yuvamız" şarkısını yazıp seslendirdi, klip çekti.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, çalışmayla çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırmanın amaçlandığı belirtildi.

"Yeşil Vatan Bizim Yuvamız"ın sözlerinin, Bahçelievler Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ecren Nur Akçay'ın yazdığı anlatılan açıklamada, şarkıyı Aydın Gürdamar Ortaokulu 8. sınıfı öğrencisi Selin Konar'ın seslendirdiği ve aynı okulun müzik öğretmeni Ela Nur Tenekeci'nin bestelediği aktarıldı.

Açıklamada, yeşil vatan temalı çocuk şarkısının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da sosyal medya hesabından paylaşıldığı kaydedildi.

Bakan Tekin, #HerÇocukBirFidan etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Bu güzel eseri seslendiren Sakaryalı öğrencilerime ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.