Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Olayında Şüpheli Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Olayında Şüpheli Tahliye Edildi

Gökhan İn'e tokat atan ve olayı kaydeden S.İ. tutuklandıktan sonra tahliye edildi.

01.10.2024 14:46
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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasını videoya çeken şüpheli tahliye edildi.

Sosyal medya hesaplarında İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olay anını kayda aldığı tespit edilen ve tutuklanan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. salıverildi.

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden C.Ş'nin, olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan 23 Eylül'de tutuklanmıştı.

Gökhan İn, dün Sakarya Adliyesi'ne giderek, kendisine tokat atan ve olayı videoya çeken 2 kişi hakkında şikayette bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Olayında Şüpheli Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakaryaspor Eski Başkanı Gökhan İn'e Tokat Olayında Şüpheli Tahliye Edildi - Son Dakika
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