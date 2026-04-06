Sakaryaspor Beraberlikle Puan Kaybetti, Ligde Kalma Mücadelesi Zorlaştı
Sakaryaspor Beraberlikle Puan Kaybetti, Ligde Kalma Mücadelesi Zorlaştı

06.04.2026 17:49
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puanı kurtardı. Ligde kalma mücadelesi veren Sakaryaspor, Ümraniyespor ile oynayacağı kritik maçı kazanmak zorunda.

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta heyecanı devam ederken Sakaryaspor, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, öne geçtiği maça 2-1 geri düştükten sonra son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Bu beraberlikle Sakaryaspor 33 puanla 18. sırada kalırken, İstanbulspor 40 puanla 15. sırayı korudu.

Haftada, Sakaryaspor'un ligde kalma rakiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda Bodrum FK'ya 1-0 mağlup olarak 39 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi. Diğer maçlarda, Pendikspor Hatayspor'u 4-1 yendi, Adana Demirspor Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti ve Sarıyer Serikspor'u 3-0 yenerek 42 puana yükseldi.

Sakaryaspor için ligde kalma mücadelesi kritik bir aşamaya geldi. Takım, en yakın rakipleri Serikspor ile 2 puan, Ümraniyespor ile 6 puan farkla yarışıyor. Ligde kalmak için en az iki rakibini geçmesi gereken Sakaryaspor, 34. haftadaki Ümraniyespor deplasmanını mutlak galibiyetle geçmek zorunda. Kalan maçlarda Esenler Erokspor, Hatayspor, Çorum FK ve Manisa FK ile karşılaşacak olan takım, toplamda 10-12 puan hedefliyor.

Rakiplerin zorlu fikstürleri Sakaryaspor'a fırsat sunabilir, ancak öncelikle kendi maçlarını kazanması gerekiyor. Ümraniyespor maçı, sezonun kaderini belirleyecek en önemli karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

