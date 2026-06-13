Sakçagöz Fayı'nın Potansiyeli - Son Dakika
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Sakçagöz Fayı'nın Potansiyeli

13.06.2026 14:22
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Prof. Dr. Sözbilir, Sakçagöz Fayı'nın 6 büyüklüğünde deprem oluşturma potansiyeli olduğunu açıkladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin kaynağı olan Sakçagöz Fayı'nın, tek başına kırılması halinde yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında, ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinin depremin kuzey-güney uzanımlı, sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını ortaya koyduğunu, bunun da depremin sismik kaynağının Sakçagöz Fayı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sakçagöz Fayı'nın, Türkiye'nin güneyinde yer alan Ölü Deniz Fay Zonu'nun en kuzeydeki sismik kaynak parçalarından biri olduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Sakçagöz Fayı, Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgelerini doğrudan etkileyen aktif bir fay hattıdır. Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında üzerinde enerji birikimi devam eden kritik bir kırık olarak tarafımızdan yakından izlenmektedir. Uzunluğu 25 kilometreyi aşan Sakçagöz Fayı, Kahramanmaraş ve Gaziantep arasındaki Narlı Fayı'nın hemen güney ucunda yer almaktadır. Tek başına kırılması halinde yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir."

Sözbilir, 17-21 Haziran'da Sakçagöz Fayı'nın deprem tehlike düzeyini ortaya koymak amacıyla paleosismolojik hendek kazıları gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Çalışmanın, yürütücülüğünü kendisinin yaptığı "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Araştırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirileceğini aktaran Sözbilir, Fırat Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden bilim insanları ile AFAD yetkililerinin de çalışmaya katılacağını kaydetti.

Araştırmada fayın geçmişte ürettiği deprem sayısı, deprem üretme periyodu ve gelecekte kırılma olasılığına ilişkin verilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirten Sözbilir, "6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde sismik kırılmanın Narlı Fayı'nın güneyinde durması nedeniyle, hemen güneyde yer alan Sakçagöz Fayı üzerinde stres birikimi devam etmektedir. Buna bağlı olarak gelişen tetiklenme sonucu son 3 yılda fay üzerinde belirli büyüklüklerde depremler meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakçagöz Fayı'nın Potansiyeli - Son Dakika

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