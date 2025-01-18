Sakine Nine'nin İlk Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Sakine Nine'nin İlk Doğum Günü Kutlaması

Sakine Nine\'nin İlk Doğum Günü Kutlaması

93 yaşındaki Sakine Aksu'ya, üniversite öğrencileri sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

18.01.2025 12:23
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Elazığ'da 93 yaşına giren Sakine nine, ilk doğum günü kutlamasını üniversite öğrencileriyle yaptı.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) bünyesindeki gönüllü üniversite öğrencileri, Çaydaçıra Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 6 çocuk, 10 torun sahibi Sakine Aksu için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Gönüllüler, sürpriz doğum günü etkinliği için Aksu'nun evde olmadığı saatte evin bir odasını balonlarla süsledi.

Torununun arkadaşları olarak eve gelen gençler, Aksu'ya sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Sakine nine, gençlerin getirdiği pastayı kesti.

Sürpriz etkinlikle moral bulan ve yüzü gülen Sakine nine de gençlere türkü söyledi.

"Bugün çok güzel duygular hissettim"

Sakine Aksu, AA muhabirine, erken yaşta evlendiğini ve yıllarca köyde yaşadığını anımsatarak, orada sürekli bahçe ve tarla işleriyle uğraştıklarını söyledi.

Daha sonra il merkezine taşındıklarını dile getiren Aksu, sürpriz doğum günüyle çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini anlattı.

Etkinlik sayesinde hastalıklarını da unuttuğunu aktaran Aksu, doğum günü sürprizi karşısında duygulandığını kaydetti.

Daha önce böyle bir duygu yaşamadığını ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Doğum günümü kutladılar. Allah razı olsun. Bugün çok güzel duygular hissettim. Geldikleri için çok mutluyum. Ayaklarına sağlık. Bu yaşıma kadar hiç doğum günüm kutlanmamıştı. İstiyordum ama hiç kimse kutlamadı. Şimdi kutladıkları için çok memnun oldum. Pastayı gördüğümde çok şaşırdım, mutlu oldum."

"Teyzemizin gözündeki mutluluk her şeye bedeldi"

ELSAD Gençlik Komisyonu Başkanı Melisa Erdoğan da arkadaşlarıyla hayatında hiç doğum günü kutlanmayan Aksu için etkinlik yaptıklarını söyledi.

"Teyzemizin gözündeki mutluluk her şeye bedeldi. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Yaşlılarımız bizim çınarlarımız. Biz de gençlik olarak büyüklerimize bir vefa örneği olsun istiyoruz." diyen Erdoğan, bu gibi çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Aksu'nun torunu Sezen Çimenoğlu ise babaannesinin doğum gününün kutlanmadığına yönelik sitemde bulunduğunu söyledi.

Çimenoğlu, "Ben de bunu arkadaşlarıma anlattım. ELSAD Gençlik Komisyonu'ndaki arkadaşlar da beni yalnız bırakmadı. Babaannem için güzel sürpriz hazırladık." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Doğum Günü, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakine Nine'nin İlk Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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