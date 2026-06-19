Salah Sarsour Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Salah Sarsour Serbest Bırakıldı

19.06.2026 10:22
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Federal yargıç, ICE gözaltındaki Salah Sarsour'un serbest bırakılmasına hükmetti.

ABD'de federal yargıç, mart ayından bu yana Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözaltı merkezinde tutulan Wisconsin eyaletindeki en büyük caminin dernek başkanı Salah Sarsour'un serbest bırakılmasına hükmetti.

ABD Bölge Yargıcı James Patrick Hanlon, ABD'de yasal daimi oturum sahibi Filistin doğumlu Sarsour'un derhal serbest bırakılmasına hükmederek, ABD İç Güvenlik Bakanlığı avukatlarının Sarsour'un ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle hedef alındığı yönündeki iddiaları çürütecek yeterli kanıt sunamadığını belirtti.

Hanlon, 30 yılı aşkın süredir ABD'de yaşayan Sarsour'un "güvenlik tehdidi" olarak değerlendirilmesinin nedeninin hükümet yetkililerince açıklanamadığını kaydetti.

Sarsour'un karardan birkaç saat sonra Indiana eyaletinde tutulduğu gözaltı merkezinden serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada Sarsour, "Filistin ve insanlık adına konuşmayı nerede olursam olayım asla bırakmayacağım." ifadesini kullandı.

Wisconsin'deki en büyük caminin dernek başkanı Sarsour, 30 Mart'ta ICE görevlilerince gözaltına alınmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Sarsour'un hükümetin dış politika hedefleriyle çelişen faaliyetlerde bulunduğunu savunurken, avukatları ise müvekkillerinin İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle hedef alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salah Sarsour Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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