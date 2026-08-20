Salah Transferi Trabzon Mutfağını Tanıttı - Son Dakika
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Salah Transferi Trabzon Mutfağını Tanıttı

Salah Transferi Trabzon Mutfağını Tanıttı
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Muhammed Salah'ın transfer videosu, Trabzon'un yöresel lezzetlerini dünyaya tanıttı.

Trabzon spor Kulübü'nün yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı renklerine bağlamasının ardından yayımladığı videoda yer alan yöresel lezzetler, kent mutfağının tanıtımında pay sahibi oldu.

Bordo-mavili kulübün Muhammed Salah transferini duyurduğu video, kısa sürede sosyal medyada en çok beğenilen içerikler arasında yerini aldı.

Yıldız futbolcunun yörede yaşayan bir ailenin sofrasına konuk olduğu videoda yer alan kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetler, yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat, AA muhabirine, videonun sportif bir tanıtımın ötesinde bölge gastronomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Gastronominin yalnızca yemek yapma değil, aynı zamanda insanların yaşayış biçimini tanıtmak olduğunu belirten Murat, "Salah gibi küresel çapta milyonlarca takipçisi olan bir futbolcunun Trabzon'a gelmesi tek başına spor kalitesini artıracak unsur değildi. Lezzetlerimize, kültürümüze yansıyacak pek çok unsuru vardı. Transfer klibinde özellikle Trabzon'un lezzetleri ve benzeri birçok ürünümüzün tanıtılması turistlerin de ilgisini çekti." ifadelerini kullandı.

Bu gibi tanıtımların küresel diplomasinin önemli bir ayağı olduğunu dile getiren Murat, "Bizim irtibat halinde olduğumuz gıda tedarikçilerimiz var. Onlarla görüştüğümüzde Salah'ın geldiği hafta gece saatlerine kadar çalıştıklarını, insanların stoklarını artırmak istediklerini, çok büyük bir talep olduğunu söylediler." diye konuştu.

"İnsanlar artık o lezzetleri aramaya başladı"

Videodaki yemeklerin lezzetlerini insanların merak ettiğini aktaran Murat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Reklam çekimindeki ürünleri görmek için insanlar Trabzon'a akın etti. 'Salah'ın yediği o yemek neydi?', özellikle yabancı turistlerin 'Nerede bulabilirim?' gibi pek çok arayışı oldu. Salah transferini Trabzonspor başardı ama Salah aslında gastronomi turizmi anlamında Trabzon'a çok şey kattı. İnsanlar artık o lezzetleri aramaya başladı. Yerel üreticilerimiz artık bu ürünleri daha da fazla çıkartmaya başladı. Bu yüzden Trabzonspor'un şehre ve sosyalliğe kattığı çok büyük bir avantaj var."

Murat, bu tür tanıtımların, kentte çekilen dizilerin yanı sıra 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler onuruna verilen resmi gala yemeğinin menüsünde yer alan Trabzon tereyağının tanıtımına da önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Trabzon Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Er ise Salah'ın kente gelmesinin birçok yönden olumlu sonuçları olduğunu dile getirerek, "Muhammed Salah'ın gelmesi çok güzel oldu. Salah'ın gelişi Trabzon'a büyük bir katkı. Büyük bir canlılık olduğunu görüyorum." dedi.

Trabzon'un yöresel lezzetleri ilgi görüyor

Kuveyt'ten Trabzon'a gelen Mamal Jeri de kenti çok beğendiğini, insanların güler yüzlü olduğunu belirtti.

Şehrin yöresel yemeklerinden en çok kuymağı sevdiğini ifade eden Jeri, "Muhammed Salah'ı tanımayan yok, hepimiz tanıyoruz. Buraya gelmesi büyük bir sürpriz oldu ama çok iyi oldu, çok sevindim." diye konuştu.

Ünlü futbolcunun transfer videosunu sosyal medyada gördüğünü aktaran Jeri, videoyu izledikten sonra kuymak yediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salah Transferi Trabzon Mutfağını Tanıttı - Son Dakika

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