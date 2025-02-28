Salahaddin'de Türkçe Resmi Dil Oldu - Son Dakika
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Salahaddin'de Türkçe Resmi Dil Oldu

Irak'ın Salahaddin vilayetinde resmi yazışmalarda Türkçe kullanılacak, Türkmenlerin hakları korunacak.

28.02.2025 06:16
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Irak'ta, Kerkük'ün ardından Salahaddin vilayetinde de devlet kurumlarında yapılan tüm resmi yazışmalarda Arapçanın yanı sıra Türkçenin de kullanılacağı duyuruldu.

Salahaddin İl Meclisi Üyesi Atıf en-Neccar, konuya ilişkin AA muhabirine, Irak Anayasası'nın 4. maddesi gereğince, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiğini ve resmi yazışmalarda kullanılma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Neccar, bu anayasal maddeye dayanarak artık Salahaddin vilayetinde, kent merkezi, ilçeler, kasabalar ve köylerdeki tüm resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılabileceğini ifade etti.

Ancak bu hakkın yasada yer almasına rağmen bugüne kadar uygulanmadığına dikkati çeken Neccar, sadece resmi yazışmalarda değil devlet kurumlarının tabelalarında da Arapçanın yanında Türkçenin yer alacağını söyledi.

Salahaddin vilayetinde Türkmenlerin, Araplardan sonra ikinci büyük etnik grup olduğunu vurgulayan Neccar, bu adımın Türkmenlerin ülke genelinde tüm haklarının korunması adına atıldığını kaydetti.

Yasanın uygulanması Türkmenleri sevindirdi

Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde yaşayan Ahmet Abbas ise Türkçenin resmi yazışmalarda kullanılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uzun zamandır bu yasanın uygulanmasını beklediklerini ancak bir türlü yürürlüğe girmediğini belirten Abbas, artık Salahaddin'deki resmi kurumlarda Türkçeyi görmenin gerçekleşen bir hayal olduğunu söyledi.

Özellikle devrik Baas Partisi döneminde Türkçe konuşmanın bile yasak olduğunu hatırlatan Abbas, resmi yazışmalarda ve kurum tabelalarında Türkçeye yer verilmesini, kentteki Türkmen varlığının ve ağırlığının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Abbas, bu anayasal hakkın yalnızca Salahaddin'de değil Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı tüm bölgelerde uygulanmasını istedi.

Türkeş Muhammet Tuzlu ise Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkmenlerin yoğun olduğu bölgelerde Türkçe eğitim veren okulların açıldığını hatırlatarak, resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılmasını anayasal bir hak olduğunu, söz konusu gelişmeyi olumlu bulduğunu ifade etti.

Yaklaşık 16 yıl önce bu konunun Salahaddin İl Meclisi gündemine getirildiğini belirten Tuzlu, ancak dönemin koşulları nedeniyle yasanın uygulanamadığını ifade etti.

Kararla Salahaddin vilayetinde Türkmenlerin anadillerini resmi alanda kullanma hakkı hayata geçirilmiş oldu.

Kaynak: AA

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