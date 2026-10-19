Salamat'ta çiftçi-hayvan yetiştiricisi çatışmasında 12 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Salamat'ta çiftçi-hayvan yetiştiricisi çatışmasında 12 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çad'ın güneydoğusundaki Salamat vilayetinde çiftçilerle hayvan yetiştiricileri arasında çıkan çatışmada 12 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Hayvanların mevsimlik göç güzergahı anlaşmazlığından kaynaklandığı değerlendirilen olayda ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.
Çad'ın güneydoğusundaki Salamat vilayetinde çiftçilerle hayvan yetiştiricileri arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Yerel basında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Salamat vilayetinin Bahr-Azoum bölgesine bağlı Mouray nahiyesinde çiftçiler ile hayvan yetiştiricileri arasında çatışma çıktı.
Çatışmalarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Salamat ile Sila vilayetleri arasında bulunan sınır bölgesindeki çatışmaların, hayvanların mevsimlik göç sırasında kullandığı geçiş güzergahına ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Olayın ardından hükümetin Salamat Genel Temsilcisi Ahmat Choua Rozi, Salamat Vilayet Meclisi Başkanı Souleymane Issakha Abdoulaye, güvenlik güçleri ile adli yetkililerden oluşan heyet bölgeye gitti.
Çatışmalarda ölü sayısının artabileceği belirtiliyor, olayın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
Mouray nahiyesinde geçen yıl haziran ayındaki benzer çatışmalarda da yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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