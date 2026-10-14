Salda Bilim Merkezi, 20'ye yakın astronotun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Salda Bilim Merkezi, 20'ye yakın astronotun katılımıyla açıldı

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Salda Bilim Merkezi, 20\'ye yakın astronotun katılımıyla açıldı
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Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Salda Bilim Merkezi açıldı; etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile farklı ülkelerden yaklaşık 20 astronot katıldı. Burdur Valisi Bilgihan, ziyaretin kentin bilim ve turizm tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 20 astronotun ziyaret ettiği Salda Gölü, eşsiz doğal yapısının yanı sıra Mars'ın jeolojik özellikleriyle benzerlik gösteren yapısı ve astrobiyoloji alanındaki potansiyeliyle Burdur'un bilim ve turizm alanındaki tanıtımında öne çıkıyor.

Antalya'da 5-9 Ekim'de gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile farklı ülkelerden 20 astronotun katılımıyla Salda Bilim Merkezi'nin açılması, gölün uluslararası bilim çevrelerinde tanıtılması ve Burdur'un bilimsel ve turistik potansiyelinin dünyaya duyurulması açısından önem taşıyor.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün hem ekolojik hem de astrobiyolojik açıdan korunması ve bilimsel çalışmalarla daha iyi tanınması gereken özel bir alan olduğunu söyledi.

Salda'nın doğal ve bilimsel değerlerini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı önemsediklerini belirten Bilgihan, Valilik olarak bölgede bilim ve sporu önceliklendiren çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade etti.

Salda'nın uluslararası bilimsel etkinliklerle gündeme gelmesinin Burdur'un tanıtımına da katkı sunduğunu vurgulayan Bilgihan, farklı ülkelerden yaklaşık 20 astronotun gölü ziyaret etmesinin bu açıdan anlamlı olduğunu kaydetti.

Bilgihan, "Salda'yı bilimsel etkinliklerle öne çıkarmak son derece önemli. Astronotların Salda'ya ilgisi çok yüksekti. Çok etkilendiklerini de ifade ettiler. Çocuklarımız da onlarla sohbet etme şansı elde etmiş oldu. Bu ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Salda'nın bilimsel değeri tanıtım fırsatına dönüşüyor

Salda Gölü'nün 2019'da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini, 2024'te ise Dünya Jeolojik Miras Listesi'nde ilk 100 alan arasında yer aldığını hatırlatan Bilgihan, bölgenin korunmasıyla bilimsel araştırmaların birlikte yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Salda'nın Mars'ın yüzeyindeki bazı jeolojik oluşumlarla benzerlik gösteren özelliklerinin bilim dünyasının ilgisini çektiğine işaret eden Bilgihan, bu potansiyelin gençlerin bilimle buluşturulması ve kentin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için değerlendirilmesini önemsediklerini belirtti.

Bölgede daha önce gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin yanı sıra Salda Bilim Merkezi'nin bu hedefe hizmet edeceğini aktaran Bilgihan, merkezin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği, Valiliğin koordinasyonu, TÜBİTAK finansmanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin işbirliğiyle geliştirildiğini anlattı.

Bilgihan, merkezin Mars'ın jeolojik özelliklerini deneyimlemeye imkan sağlayacak şekilde tasarlandığını belirterek, bilim merkezinin özellikle çocukların ve gençlerin bilimsel merakını geliştirmesini amaçladıklarını kaydetti.

Astronotlarla kurulan temas gençlere ilham veriyor

Salda'da düzenlenen etkinliklerin yalnızca bölgenin tanıtımına değil, gençlerin bilimsel kariyerlere yönelmesine de katkı sağlayabileceğini ifade eden Bilgihan, daha önce Bilimfest kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da Salda'yı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiğini hatırlattı.

Yaklaşık 20 astronotun son ziyaretinde çocukların uzay çalışmaları ve bilim insanlarının deneyimleri hakkında sohbet etme fırsatı bulduğunu belirten Bilgihan, bu buluşmaların gençlerin gelecek hedeflerini şekillendirmesinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Bilgihan, TÜBİTAK koordinasyonunda 21 Ekim'de başlaması planlanan gençlik bilim kampıyla da öğrencilerin Salda'yı ve bilim merkezini yakından tanımalarının hedeflendiğini bildirdi.

Valilik olarak kentteki öğrencilerin bilim merkeziyle buluşmasını sağlayacaklarını aktaran Bilgihan, Salda'nın bilimsel çalışmalar ve etkinliklerle daha fazla tanınmasını istediklerini söyledi.

Spor etkinlikleriyle de öne çıkacak

Salda Gölü çevresinde daha önce triatlon, duatlon ve bisiklet yarışlarının düzenlendiğini belirten Bilgihan, gelecek dönemde bölgede spor etkinliklerinin sürdürülmesi için bir takvim oluşturulacağını kaydetti.

Bilgihan, Salda'nın doğal yapısının korunması gözetilerek yürütülecek bilimsel ve sportif faaliyetlerin bölgenin bilinirliğini artıracağını ifade ederek, "Salda'ya bilim de spor da çok yakışıyor. Salda özel bir alan ve önümüzdeki süreçte gölün bugünü ve geleceğine dair bilimsel çalışmalarla yine Salda'nın ismini daha çok duyacağız." diye konuştu.

Astronotların ziyaretinin çocuklar ve gençler açısından da önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan Bilgihan, onların arasından gelecekte bilim insanları, mühendisler ve astronotlar çıkabileceğine inandığını belirtti.

Bilgihan, Salda'nın doğal ve bilimsel zenginliklerinin tanıtılması için sağlanan destek dolayısıyla Bakan Kacır'a ve kenti ziyaret eden misafirlere teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 111 ülkeden 18 bini aşkın katılımcıyı ağırlamıştı.

Kaynak: AA
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