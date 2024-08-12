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Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerin yavrusu beslenirken görüntülendi

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlenen projesiyle kızıl geyik yuvası haline getirmek için Salda Gölü çevresine bırakılan 23 kızıl geyikten birinin yavrusu annesini emerken görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilerek Eşeler Yaylasına salınan 5 erkek, 18 dişi kızıl geyikten birinin yavruladığı görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde bölgeden geçen bir vatandaş tarafından o yavrunun annesini emerek beslendiği cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çekilen görüntülerde yıllar sonra bölgede doğan ilk kızıl geyik yavrusunun sağlıklı bir şekilde büyüdüğü görüldü.

Orman Müdürü anne geyiğe eliyle su içirdi

Geçtiğimiz günlerde Eşeler Yaylası'ndan geçerken anne geyik ve yavrusuna rastlayan Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde yola inen anne geyik Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş'ın elinden su içip kendini sevdirirken yavru kızıl geyiğinde ormanın içinden onları dikkatle izlediği görüldü. Sefa Karataş'ın elinden su içtikten sonra yavrusunun yanına doğru ilerleyen anne kızıl geyik çıkardığı seslerle adeta müdüre teşekkür etti.