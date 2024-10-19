Salda Gölü'nde İklim Değişikliği Araştırma Projesi

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FATMA SEVİNÇ ÇETİN/YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Burdur'da bulunan ve Mars gezegenindeki Jezero kraterine benzerliğiyle dikkati çeken Salda Gölü'nde başlattığı yeni projeyle, iklim değişikliğinin etkilerini ortaya çıkaracak.

AA muhabirlerinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Mars'taki bir kratere benzerliğiyle "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"ne adını yazdıran Salda Gölü'nün ekosisteminin ve doğallığının korunarak gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor.

Jeolojik önemi nedeniyle de insan baskısını azaltmaya yönelik bir dizi bilimsel çalışmanın yürütüldüğü Salda Gölü'nde, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce başlatılan "İklim Değişikliğinin Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Projesi"yle iklim değişikliğinin etkileri tespit edilecek.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Salda Gölü'nün korunmasına yönelik tüm çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Uçan, Salda Gölü'nün 2019'da Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak koruma altına alındığını, Mars'taki Jezero kraterine benzer yapıdaki stromatolitleri ve bunlara bağlı meydana gelen eşsiz ekosistemi nedeniyle UNESCO tarafından belirlenen Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesine dahil edildiğini anımsattı.

Dünyanın göz bebeği olan Salda Gölü'nün, bilim insanlarınca yapılan araştırmalarda iklim değişikliğinden etkilenme potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Uçan, "Bu nedenle Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde İklim Değişikliğinin Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Projesini başlattık. 2026'da tamamlanacak projeyle, mevcut korunan alanların iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek etkilenebilirliği ve söz konusu alanlar için alınacak önlemlerin belirlenmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Salda'da iklim direncini artıracak hedefler geliştirilecek??????

Proje kapsamında Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden gördüğü zarara dair tespitler yapılacak.

Bölgede iklim değişikliğinin biyoçeşitliliğe etkisini ölçmek için indikatörler, önemli alanlar ve bu alanlarda yaşayan türler belirlenecek.

Özel çevre koruma bölgesindeki tehditler daha iyi tanımlanacak, bunların giderilmesine öncelik verilmesi sağlanarak risk senaryoları oluşturulacak.

İklim direncini artırmak için hedefler (ekosistem ve habitat restorasyonu) geliştirilecek. İklim adaptasyonu ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için özel öneme sahip alanlar ve türlere ilişkin alınacak önlemler belirlenecek.

Öte yandan, iklim değişikliğinden zarar görmesi muhtemel korunan alanlara yönelik düzenleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi için de eylem planları oluşturulacak.

???????Bozulmamış habitatların geleceğe taşınmasını hedefleyen projeyle, savunmasız ve kırılgan türlerin yaşam alanlarının rehabilitasyonu da sağlanarak bunlara odaklanmak için gerekli farkındalık platformu hayata geçirilecek. ???????