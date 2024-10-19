Salda Gölü'nde İklim Değişikliği Araştırma Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Salda Gölü'nde İklim Değişikliği Araştırma Projesi

Salda Gölü'nde iklim değişikliğinin etkileri araştırılacak, ekosistem korunacak.

19.10.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATMA SEVİNÇ ÇETİN/YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Burdur'da bulunan ve Mars gezegenindeki Jezero kraterine benzerliğiyle dikkati çeken Salda Gölü'nde başlattığı yeni projeyle, iklim değişikliğinin etkilerini ortaya çıkaracak.

AA muhabirlerinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Mars'taki bir kratere benzerliğiyle "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"ne adını yazdıran Salda Gölü'nün ekosisteminin ve doğallığının korunarak gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor.

Jeolojik önemi nedeniyle de insan baskısını azaltmaya yönelik bir dizi bilimsel çalışmanın yürütüldüğü Salda Gölü'nde, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce başlatılan "İklim Değişikliğinin Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Projesi"yle iklim değişikliğinin etkileri tespit edilecek.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Salda Gölü'nün korunmasına yönelik tüm çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Uçan, Salda Gölü'nün 2019'da Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak koruma altına alındığını, Mars'taki Jezero kraterine benzer yapıdaki stromatolitleri ve bunlara bağlı meydana gelen eşsiz ekosistemi nedeniyle UNESCO tarafından belirlenen Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesine dahil edildiğini anımsattı.

Dünyanın göz bebeği olan Salda Gölü'nün, bilim insanlarınca yapılan araştırmalarda iklim değişikliğinden etkilenme potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Uçan, "Bu nedenle Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde İklim Değişikliğinin Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Projesini başlattık. 2026'da tamamlanacak projeyle, mevcut korunan alanların iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek etkilenebilirliği ve söz konusu alanlar için alınacak önlemlerin belirlenmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Salda'da iklim direncini artıracak hedefler geliştirilecek??????

Proje kapsamında Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden gördüğü zarara dair tespitler yapılacak.

Bölgede iklim değişikliğinin biyoçeşitliliğe etkisini ölçmek için indikatörler, önemli alanlar ve bu alanlarda yaşayan türler belirlenecek.

Özel çevre koruma bölgesindeki tehditler daha iyi tanımlanacak, bunların giderilmesine öncelik verilmesi sağlanarak risk senaryoları oluşturulacak.

İklim direncini artırmak için hedefler (ekosistem ve habitat restorasyonu) geliştirilecek. İklim adaptasyonu ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için özel öneme sahip alanlar ve türlere ilişkin alınacak önlemler belirlenecek.

Öte yandan, iklim değişikliğinden zarar görmesi muhtemel korunan alanlara yönelik düzenleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi için de eylem planları oluşturulacak.

???????Bozulmamış habitatların geleceğe taşınmasını hedefleyen projeyle, savunmasız ve kırılgan türlerin yaşam alanlarının rehabilitasyonu da sağlanarak bunlara odaklanmak için gerekli farkındalık platformu hayata geçirilecek. ???????

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Burdur, Sağlık, Güncel, Çevre, Salda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salda Gölü'nde İklim Değişikliği Araştırma Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:32:10. #1.13#
SON DAKİKA: Salda Gölü'nde İklim Değişikliği Araştırma Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.