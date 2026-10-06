Salda Gölü'nü anlatan belgesel, 9 Ekim'de IAC Halk Günü'nde gösterilecek - Son Dakika
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Salda Gölü'nü anlatan belgesel, 9 Ekim'de IAC Halk Günü'nde gösterilecek

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AA Productions tarafından hazırlanan 'Salda: A Bridge to the Red Planet' belgeseli, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamındaki 9 Ekim Halk Günü'nde gösterilecek. 72 dakikalık yapım, Salda Gölü'nün Mars yüzeyiyle benzer jeolojik yapısını bilimsel veriler ışığında ele alıyor.

AA Productions tarafından hazırlanan " Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında 9 Ekim'deki Halk Günü'nde izleyiciyle buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

Kongrede gündeme gelen başlıklardan biri de Burdur'daki Salda Gölü olacak.

Polat Holding ve Nakkaş Holding'in destekleriyle hazırlanan 72 dakikalık "Salda: A Bridge to the Red Planet" belgeseli, Burdur'daki Salda Gölü'nün Mars yüzeyiyle benzerlik gösteren jeolojik yapısını bilimsel veriler ışığında ele alıyor.

Salda Gölü ve çevresinin jeolojik, ekolojik ve biyolojik özelliklerini mercek altına alan yapım, gölün Mars araştırmaları açısından taşıdığı önemin yanı sıra korunması gereken özgün doğal yapısına da dikkati çekiyor.

Belgeselde, Türkiye ve ABD'den alanında uzman bilim insanları, biyologlar, yer bilimciler, dalgıçlar ve NASA uzmanlarının değerlendirmelerine ve bilimsel bulgulara yer veriliyor.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Atakan Kerküklü'nün üstlendiği belgeselin gösterimi, IAC'de 9 Ekim Halk Günü'nde yapılacak.

Kaynak: AA
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