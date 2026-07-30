Salıcı\'dan Kurultay Çağrısı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partide yaşanan istifaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, "Çözümü bulacağımız tek zemin kurultaydır. Kurultay bir an önce ilan edilmelidir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi; örgütünün aklıyla, delegesinin hür iradesiyle ve parlamentodaki duruşuyla bu süreci aşacak ve kurumsal gücünü yarınlara taşıyacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından partide yaşanan istifalara ilişkin açıklama yaptı. Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir birikimi, bir kültürü, bir hafızayı temsil eden isimlerin istifa kararı üzüntü vericidir" ifadelerini kaydetti.

Bugün yaşamını yitiren eski CHP milletvekili Orhan Ziya Diren'i anan Salıcı, "Üç gün önce partisine, bugün yaşama veda etti. Cumhuriyet Halk Partili olarak yaşadı, Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmeliydi. Onu daima sevgiyle ve rahmetle anacağız" dedi.

Önder Sav, Erol Çevikçe, Erol Tuncer, Kemal Anadol, Ahmet Güryüz Ketenci, Ethem Cankurtaran, Kemal Ekinci, Haluk Koç, Mustafa Özyürek, Alev Coşkun, Şükrü Elekdağ ve Hüsnü Bozkurt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin istifasının üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini belirten Salıcı, "Adını saydığım ve sayamadığım tüm değerlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşayan tarihi ve birikimidir. Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin ülkesiyle, kurucu lideriyle ve partisiyle gönül bağını koparması mümkün değildir. Tepeden tırnağa hiçbir partilimiz kendisini, bizi biz yapan ilke ve değerlerin üstünde görmemelidir. Vurgulamak isterim ki parti içi eleştiri kültürü bakidir. Bu, bizzat Atatürk'ün 1931 yılındaki 3. Kurultay'da örgütümüze bıraktığı bir yöntemdir. Farklı görüşleri ve sorunları parti içinde tartışarak çözümü aynı zemin üzerinde aramak bize daimi yol göstericimizden nasihattır" ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA KURULTAY ÇAĞRISI YAPTI

CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu vurgulayan Salıcı, hiçbir partilinin kendisini parti ilke ve değerlerinin üzerinde göremeyeceğini ifade etti. Parti içi eleştiri kültürünün Atatürk'ün örgüte bıraktığı bir yöntem olduğunu belirten Salıcı, farklı görüş ve sorunların parti içinde tartışılarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Çözümün kurultay olduğunu ifade eden Salıcı, "Çözümü bulacağımız tek zemin kurultaydır. Kurultay bir an önce ilan edilmelidir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi; örgütünün aklıyla, delegesinin hür iradesiyle ve parlamentodaki duruşuyla bu süreci aşacak ve kurumsal gücünü yarınlara taşıyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.