Salıcı'dan Kurultay Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salıcı'dan Kurultay Çağrısı

Salıcı\'dan Kurultay Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuz Kaan Salıcı, CHP'deki istifaları ciddiyetle ele alarak kurultay çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partide yaşanan istifaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, "Çözümü bulacağımız tek zemin kurultaydır. Kurultay bir an önce ilan edilmelidir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi; örgütünün aklıyla, delegesinin hür iradesiyle ve parlamentodaki duruşuyla bu süreci aşacak ve kurumsal gücünü yarınlara taşıyacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından partide yaşanan istifalara ilişkin açıklama yaptı. Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir birikimi, bir kültürü, bir hafızayı temsil eden isimlerin istifa kararı üzüntü vericidir" ifadelerini kaydetti.

Bugün yaşamını yitiren eski CHP milletvekili Orhan Ziya Diren'i anan Salıcı, "Üç gün önce partisine, bugün yaşama veda etti. Cumhuriyet Halk Partili olarak yaşadı, Cumhuriyet Halk Partili olarak ölmeliydi. Onu daima sevgiyle ve rahmetle anacağız" dedi.

Önder Sav, Erol Çevikçe, Erol Tuncer, Kemal Anadol, Ahmet Güryüz Ketenci, Ethem Cankurtaran, Kemal Ekinci, Haluk Koç, Mustafa Özyürek, Alev Coşkun, Şükrü Elekdağ ve Hüsnü Bozkurt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin istifasının üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini belirten Salıcı, "Adını saydığım ve sayamadığım tüm değerlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşayan tarihi ve birikimidir. Partimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin ülkesiyle, kurucu lideriyle ve partisiyle gönül bağını koparması mümkün değildir. Tepeden tırnağa hiçbir partilimiz kendisini, bizi biz yapan ilke ve değerlerin üstünde görmemelidir. Vurgulamak isterim ki parti içi eleştiri kültürü bakidir. Bu, bizzat Atatürk'ün 1931 yılındaki 3. Kurultay'da örgütümüze bıraktığı bir yöntemdir. Farklı görüşleri ve sorunları parti içinde tartışarak çözümü aynı zemin üzerinde aramak bize daimi yol göstericimizden nasihattır" ifadelerini kullandı.

BİR KEZ DAHA KURULTAY ÇAĞRISI YAPTI

CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu vurgulayan Salıcı, hiçbir partilinin kendisini parti ilke ve değerlerinin üzerinde göremeyeceğini ifade etti. Parti içi eleştiri kültürünün Atatürk'ün örgüte bıraktığı bir yöntem olduğunu belirten Salıcı, farklı görüş ve sorunların parti içinde tartışılarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Çözümün kurultay olduğunu ifade eden Salıcı, "Çözümü bulacağımız tek zemin kurultaydır. Kurultay bir an önce ilan edilmelidir. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi; örgütünün aklıyla, delegesinin hür iradesiyle ve parlamentodaki duruşuyla bu süreci aşacak ve kurumsal gücünü yarınlara taşıyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıcı'dan Kurultay Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:10:14. #7.13#
SON DAKİKA: Salıcı'dan Kurultay Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.