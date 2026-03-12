Salih Müslim'in Vefatı Üzerine Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
Salih Müslim'in Vefatı Üzerine Başsağlığı Mesajı

12.03.2026 00:00
DEM Parti liderleri, Salih Müslim'in vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı. Derin üzüntü içindeler.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in yaşamını yitirmesine ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bir süredir ağır hastalığı nedeniyle Erbil'de tedavi gören Salih Müslim'in yaşamını yitirmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Eş Genel Başkanların ortak açıklaması şu şekilde:

"Kürt halkına, Rojava ve Suriye halklarına baş sağlığı diliyoruz. Bir süredir ağır hastalığı nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Hewler'de tedavi gören Sevgili Salih Müslim'in yaşamını yitirdiği haberini derin bir üzüntü ve kederle öğrendik."

Salih Müslim, yaşamını Kürt halkının özgürlük mücadelesine adamış, Rojava'da inkar ve imha politikalarına karşı büyük bir direnişin emektarı olmuş değerli bir devrimciydi. Rojava Devrimi ile birlikte halkının eşit, özgür ve onurlu yaşamı için her alanda büyük bir özveriyle mücadele etti; ömrünün her anında halkının yanında durdu.

Salih Müslim, tarifi çok zor ve acı dolu bedeller ödediği hayatında bölge halklarının barış içinde eşit ve özgür yaşamı için her türlü mücadeleyi verdi. O, evlat acısına rağmen barış ve özgürlük demekten bir an bile vazgeçmeyen onurlu bir karakter ortaya koyarak bizlere büyük bir miras bıraktı. Erdemli, onurlu duruşu ve devrimci karakteriyle tarihe büyük bir iz bıraktı.

Sevgili Salih Müslim'in vefatından duyduğumuz derin acıyı bir kez daha ifade ediyor; başta mücadele arkadaşı ve eşi Ayşe Efendi olmak üzere Kürt halkına, Rojava ve Suriye halklarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: ANKA

