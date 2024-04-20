Haber: DUYGU NİL ÖZER/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER
(ANKARA) Manisa'nın Salihli ilçesi Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 170 bin nüfuslu belediyenin 108 milyon borcu olduğunu belirterek, "Biz borçlu devraldık ama hakkından geleceğiz. Bu kadar büyük bir borç beklemiyordum çünkü 10 yıllık süre içerisinde ciddi sayıda gayrimenkul satılmıştı. Dolayısıyla bu kadar çok çıkması bizi üzdü" dedi.
Manisa'nın Salihli ilçesi Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay"ına katıldı. Nurlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Devraldığımız borç, Türkiye genelinde büyük bir sıkıntı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de yaklaşık 108 milyon borçla devraldık. Bunun yanı sıra bu son 10 yıllık süreç içerisinde de belediyeye ait birçok gayrimenkul satıldı. Biz borçlu devraldık ama hakkından geleceğiz. Bu kadar büyük bir borç beklemiyordum. Çünkü 10 yıllık süre içerisinde ciddi sayıda gayrimenkuller satılmıştı. Dolayısıyla bu kadar çok çıkması bizi üzdü. Bu konuda incelemelerimiz de devam ediyor. Usulsüzlüklerle ilgili hem duyumlarımız hem bilgimiz var, İçişleri Bakanlığı'ndan da denetçiler talep ettik bir şey varsa ortaya çıkartıp, halkımızla da paylaşacağız. Salihli nüfusumuz 170 bin sadece. Öyle şatafatlı makam odamız yok ama az önce Uşak Belediye Başkanımızla görüştük. Çok ciddi ifadelerde bulundu. Türkiyem açısında üzücü bir durum. Buradaki partimizle görüşmede de 'incelemelerinizi devam ettirin' yönünde telkinde bulunuldu."
Son Dakika › Güncel › Salihli Belediyesi'nin 108 Milyon TL Borcu Var - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın Şırnak'ta düzenlenen düğün törenine katıldı. Bakan Göktaş, çiftin nikah şahitliğini yaparak genç çifti tebrik etti. Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Göktaş, evliliklerinin örnek olacağına inandığını belirtti.
Antalya'da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1200 personel görevlendirdi. Ekipler, devrilen ağaçları, kopan dalları, uçan tabela ve çatı parçalarını temizledi. Ayrıca, Konyaaltı Sahili, Düden Park ve Sabancı Bulvarı ile Evliya Çelebi caddelerinde trafik akışını etkileyen ağaçlar da kaldırıldı.
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirtti. Kaya, borç yükünün ağır olduğunu ancak şikayetçi olmanın bir hakkı olmadığını söyledi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.T, S.T, B.K, Ç.M, O.R.Ç, B.M. ve A.O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?