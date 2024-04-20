Salihli Belediyesi\'nin 108 Milyon TL Borcu Var

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Haber: DUYGU NİL ÖZER/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) Manisa'nın Salihli ilçesi Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, 170 bin nüfuslu belediyenin 108 milyon borcu olduğunu belirterek, "Biz borçlu devraldık ama hakkından geleceğiz. Bu kadar büyük bir borç beklemiyordum çünkü 10 yıllık süre içerisinde ciddi sayıda gayrimenkul satılmıştı. Dolayısıyla bu kadar çok çıkması bizi üzdü" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştay"ına katıldı. Nurlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Devraldığımız borç, Türkiye genelinde büyük bir sıkıntı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de yaklaşık 108 milyon borçla devraldık. Bunun yanı sıra bu son 10 yıllık süreç içerisinde de belediyeye ait birçok gayrimenkul satıldı. Biz borçlu devraldık ama hakkından geleceğiz. Bu kadar büyük bir borç beklemiyordum. Çünkü 10 yıllık süre içerisinde ciddi sayıda gayrimenkuller satılmıştı. Dolayısıyla bu kadar çok çıkması bizi üzdü. Bu konuda incelemelerimiz de devam ediyor. Usulsüzlüklerle ilgili hem duyumlarımız hem bilgimiz var, İçişleri Bakanlığı'ndan da denetçiler talep ettik bir şey varsa ortaya çıkartıp, halkımızla da paylaşacağız. Salihli nüfusumuz 170 bin sadece. Öyle şatafatlı makam odamız yok ama az önce Uşak Belediye Başkanımızla görüştük. Çok ciddi ifadelerde bulundu. Türkiyem açısında üzücü bir durum. Buradaki partimizle görüşmede de 'incelemelerinizi devam ettirin' yönünde telkinde bulunuldu."