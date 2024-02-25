Salihli'de 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Salihli'de 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Salihli\'de 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Salihli Belediyesi tarafından Yılmaz Mahallesi'nde düzenlenen 10. Deve Güreşi Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 120 güreşçi deve katıldı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, festivale katılanlara teşekkür ederek, güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim etti.

25.02.2024 20:01  Güncelleme: 20:02
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Salihli Belediyesi tarafından Yılmaz Mahallesi'ndeki alanda gerçekleştirilen festivale Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden katılan 120 güreşçi deve, mücadele etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, katılanlara teşekkür etti.

Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine, kupaları verildi.

Kaynak: AA

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