Salihli\'de 4 Katlı Binada Yangın

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir binanın son katındaki dairede çıkan yangın, çatı katına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi Gümüşçayı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın son katındaki H.Ş.'ye ait dairede çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, çatı katına da sıçradı. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Evde ve çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.