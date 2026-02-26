Salihli'de Aracın Çalınma Anı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salihli'de Aracın Çalınma Anı Kamerada

Salihli\'de Aracın Çalınma Anı Kamerada
26.02.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde tamir için bırakılan otomobil, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlıkla ilgili çevre illerin emniyetine de bilgi verilirken, İzmir'de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Salihli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. (49), 45 ATJ 672 plakalı otomobilini arıza nedeniyle sanayi sitesindeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Plakası takılı olmayan ve iddiaya göre anahtarı üzerinde bulunan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda otomobili çalan şüphelilerin D.Ç., G.M. ve H.İ.A. olduğu ve aracın İzmir yönüne götürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin takibi sonucu çalınan araç dün İzmir-Menemen Otoyolu'nda seyir halindeyken jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan D.Ç., G.M., ve H.İ.A., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, otomobil sahibine teslim edildi.

Öte yandan aracın çalındığı anlar, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Otomobil, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihli'de Aracın Çalınma Anı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada
Yenidoğan bebekli aileye silah çekti Yenidoğan bebekli aileye silah çekti
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım
8 kollu ahtapot Torino’da Uğurcan Çakır rüzgarı 8 kollu ahtapot! Torino'da Uğurcan Çakır rüzgarı
Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık

22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 23:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: Salihli'de Aracın Çalınma Anı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.