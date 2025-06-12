Salihli'de firari hükümlü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, çeşitli suçlardan 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında G.Y'yi (25) takibe aldı.
G.Y. Şehitler Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Y, cezaevine teslim edildi.
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