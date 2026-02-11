Salihli'de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Operasyonda, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla M.B. (33) ve R.N. (31) gözaltına alındı.
Ekipler, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kişi hakkında da işlem başlattı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
