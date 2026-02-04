Maski Genel Müdürlüğü, Salihli'nin İçme Suyu Altyapısını Modernize Etti - Son Dakika
Maski Genel Müdürlüğü, Salihli'nin İçme Suyu Altyapısını Modernize Etti

04.02.2026 17:22  Güncelleme: 19:11
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli ilçesinde içme suyu kapasitesini artırmak için 1600 metre uzunluğunda yeni terfi hattı ve yeni sondaj kuyusu bağlantıları tamamladı. Böylece ilçeye daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanması hedefleniyor.

(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesinin içme suyu kapasitesini artırmak ve altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Proje kapsamında ilçeye toplam bin 600 metre uzunluğunda yeni terfi hattı kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bağcılar Terfi Hattı'nı tamamen yenileyerek daha dayanıklı bir yapıya kavuşturdu. Altyapı yatırımları çerçevesinde Çukuroba Mahallesi'nde açılan yeni sondaj kuyusunun bağlantıları da tamamlandı.

Yenilenen hatlar sayesinde Salihli ilçe merkezine daha sağlıklı, kesintisiz ve verimli içme suyu sağlanması hedefleniyor.

Arızalara müdahale artık daha hızlı

Çalışmaların detaylarını paylaşan İçme Suyu Şube Müdürü Samet Subaşı, eski hattın konumundan kaynaklanan teknik zorlukların aşıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bağcılar'dan ilçe merkezini besleyen hattımız daha önce şahıs arazilerinden geçiyordu. Bu durum, arıza anında müdahaleyi zorlaştırıyor ve su kesintilerinin uzamasına neden oluyordu. Ekiplerimizle birlikte 850 metrelik bu bölümü güvenli bölge olan yol kenarına taşıyarak yeniledik. Aynı zamanda 2025 yılının son döneminde Çukuroba Mahallemizde tamamladığımız yeni sondaj kuyumuz için 750 metrelik bağlantı hattı döşedik. Böylece toplamda bin 600 metrelik bir çalışma ile Salihli'ye daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırmayı başardık. Manisa genelinde altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yerel Haberler, Salihli, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
