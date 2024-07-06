Salihli'de Kamyon ile Çarpışan Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Salihli'de Kamyon ile Çarpışan Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Salihli\'de Kamyon ile Çarpışan Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü Halil Uzun hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.07.2024 16:04
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü Halil Uzun (28) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Salihli- Gölmarmara kara yolu Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkiinde meydana geldi. H.İ.'nin kullandığı 20 ABU 126 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Halil Uzun yönetimindeki 35 DC 9792 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Uzun, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uzun, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarmanın gözaltına aldığı kamyon şoförü H.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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