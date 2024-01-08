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Salihli'de Lokantacıdan İhtiyaç Sahiplerine Destek - Son Dakika
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Salihli'de Lokantacıdan İhtiyaç Sahiplerine Destek

Salihli'de bir lokantacı, hayırseverlerin katkısıyla başlattığı 'Askıda yemek' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Lokantada menüyü 20 liraya sabitleyen Mustafa Karakaş, müşterilerinden ihtiyaç sahipleri için 'Askıda yemek' uygulamasına bağış yapmalarını istiyor. Müşterilerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacı karşılanıyor. Karakaş, yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri uygulamayla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Salihli\'de Lokantacıdan İhtiyaç Sahiplerine Destek
08.01.2024 - 11:51,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir lokantacı, hayırseverlerin katkısıyla başlattığı "Askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Salihli Yeni Pazar Yeri'nde restoran işleten Mersin Üniversitesi Gastronomi Bölümü Mezunu Mustafa Karakaş, lokantasında menüyü 20 liraya sabitleyerek, müşterilerinden ihtiyaç sahipleri için de "Askıda yemek" uygulamasına bağış yapmasını istiyor.

Lokantaya gelen müşterilerin pek çoğunun "Askıda yemek kumbarasına" bıraktığı bağışlarla da ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Karakaş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri uygulamayla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Uygulamanın yaygınlaşmasını istediğini dile getiren Karakaş, "Garibana, fakir fukaraya veya parası olmayan yolda kalan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Veren elle alan el arasında köprü olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Mersin Üniversitesi, Salihli, Manisa, Gastronomi, Yemek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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