Salihli\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.K. (62) idaresindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, Ankara-İzmir kara yolu Caferbey Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, buradaki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
