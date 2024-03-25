Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarma ekipleri, Adala Mahallesinde A.K. (65) ve A.S'nin (57) evlerinde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.
Baskın düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile 15 tüfek fişeği ve 18 tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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