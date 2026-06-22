Salihli'de silahlı kavgada 1 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Haziran'da Şehitler Mahallesi'nde S.İ. ve Ş.İ. ile Y.Y. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Y.Y, tabancayla bacağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.İ. ve Ş.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. tutuklandı, Ş.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.