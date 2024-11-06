Salihli\'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.C'nin kullandığı 45 ZC 1530 plakalı tır ile A.A. yönetimindeki 35 AIZ 004 plakalı otomobil, Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çarpışma sonucu otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.
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