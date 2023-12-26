Salihli\'de traktör kazası: Lise öğrencisi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktörün çarpması sonucu yaralanan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Taytan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Hiva K'ye (16), Ramazan B'nin (49) kullandığı 49 VE 023 plakalı traktör çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hiva K, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar tespit edilen Hiva K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Ramazan B, ifadesine başvurulmak üzere jandarma tarafından götürüldü.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, traktörün yola çıkan Hiva K'ye çarparak üzerinden geçmesi ve bir süre sonra durması ile vatandaşların olay yerine koştuğu anlar yer alıyor.