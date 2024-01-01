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Salihli'de Traktörünün Yanında Vurulmuş Halde Bulunan Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Salihli'de Traktörünün Yanında Vurulmuş Halde Bulunan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan çiftçi Aziz Akay (54), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salihli\'de Traktörünün Yanında Vurulmuş Halde Bulunan Çiftçi Hayatını Kaybetti
01.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:51
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan çiftçi Aziz Akay (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Salihli'nin kırsal Poyrazdamları Mahallesinde meydana geldi. Yağbasan yolu üzerinde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese giden ekipler, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında çiftçi Aziz Akay'ı silah vurulmuş halde yerde yatarken bulundu. Vücudundaki saçma yaralarından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan Akay, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Akay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Salihli'de Traktörünün Yanında Vurulmuş Halde Bulunan Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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