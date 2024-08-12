Salihli'de Yavru Kedilere İşkence Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Salihli'de Yavru Kedilere İşkence Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Salihli\'de Yavru Kedilere İşkence Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırarak öldürdü. Olay, cep telefonuyla kaydedildi ve şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı.

12.08.2024 10:07
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde M.Ş. (55), oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldürdü. M.Ş.'nin eziyet ederek kedileri katlettiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı. M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Salihli, Manisa, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de Yavru Kedilere İşkence Eden Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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