Salihli'de Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı

18.03.2026 23:21
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula yönünden Salihli istikametine giden Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ve Hasan Evren (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobille çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un hayatını kaybettiği belirlenirken, her 3 araçta bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız(28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt, Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
Canlı anlatım: Maçta dördüncü gol geldi
FED, faizi sabit bıraktıa
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
