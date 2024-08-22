Salihli'deki Kuru Gıda Deposu Yangını Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Salihli'deki Kuru Gıda Deposu Yangını Havadan Görüntülendi

Salihli\'deki Kuru Gıda Deposu Yangını Havadan Görüntülendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında büyük oranda sarar gören kuru gıda deposu havadan dronla görüntülendi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

22.08.2024 16:21
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çıkan yangında büyük oranda sarar gören kuru gıda deposu havadan dronla görüntülendi.

Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kuru gıda deposunda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede deponun tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodaki yangına, Salihli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarmaya ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA)ile müdahale edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları sürerken, yangının bıraktığı hasar ise havadan görüntülendi.

Öte yandan can kaybının yaşanmadığı yangında, büyük oranda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

Kaynak: DHA

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