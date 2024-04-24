Salıpazarı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Salıpazarı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu

Salıpazarı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, göreve başlayan 44 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, yapılacak hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Karaca, muhtarları tebrik ederek, hizmetlerin yerinde tespit ve öncelik sırasına göre yapılacağını belirtti. Toplantıda ilçenin geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

24.04.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılacak hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda Karaca, göreve başlayan 44 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Muhtarları tebrik eden Karaca, "5 yıl boyunca muhtarlarımızla uyumlu şekilde çalışacağız. Hizmetlerimizi yerinde tespit, yerinde hizmet anlayışı ile öncelik sırasına göre yapacağız. Üreten bir belediye, her yönüyle güçlü bir belediye inşa etmek istiyoruz. Sizlerden bize biraz sabretmenizi ve zaman vermenizi istiyoruz." dedi.

Muhtarlarla yapılan toplantının ilçede yapılacak hizmetlerin koordinasyonu ve iş birliğinin sağlanması açısından önem taşıdığını vurgulayan Karaca, ilçenin geleceği için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy da Karaca'ya toplantı için teşekkür ederek, "İlçemizin geleceği için önemli bir adım attık. Belediyemizin güçlü olması, bizim güçlü olmamız demektir. Bu süreçte biz muhtarlar olarak iş birliğine her zaman hazırız. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."diye konuştu.

Kaynak: AA

Refaettin Karaca, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: Salıpazarı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement