Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde bahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde bahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor

Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde bahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor

Salıpazarı Belediyesi, parklar, refüjler ve mesire alanları başta olmak üzere şehir genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yeşil alanların temiz ve düzenli olması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde camilerin çevre düzenlemeleri de yapılmaktadır.

30.05.2024 09:32
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Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe, mesire alanları ile camilerde bahar temizliği çalışması yürütüyor.

Salıpazarı Belediyesi, parklar, refüjler ve mesire alanları başta olmak üzere şehir genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, temiz bir Salıpazarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Halkımız için rahat ve temiz nefes alma alanı olan yeşil alanlarımız ve parklarımızın temiz olması için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımız daha güzel alanlarda vakit geçirebilsin diye ilçe merkezinde bulunan Sadettin Çavuş, Şehit İbrahim Yaman, Adem Kaya, Canik Parkı ve Göne mesire alanımızda kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle camilerimizin çevre düzenlemeleri de ekiplerimiz tarafından yapılıyor." dedi.

Karaca, çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Refaettin Karaca, Kurban Bayramı, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde bahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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