Salıpazarı Belediyesi Tarım İşçilerine Sıcak Çorba Dağıttı - Son Dakika
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Salıpazarı Belediyesi Tarım İşçilerine Sıcak Çorba Dağıttı

Salıpazarı Belediyesi Tarım İşçilerine Sıcak Çorba Dağıttı

Salıpazarı Belediyesi, sağanak sonrası çadırlarını su basan tarım işçilerine ekmek ve sıcak çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, işçilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

26.08.2024 12:17
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Salıpazarı Belediyesi tarafından sağanak sonrası çadırlarını su basan tarım işçilerine sıcak çorba dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fındık hasat sezonu için Salıpazarı'nda bulunan ve çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçiler yağışlardan olumsuz etkilendi.

Çadırlarını su basan işçilere, Salıpazarı Belediyesi ve Türk Kızılay Salıpazarı Şubesi tarafından ekmek ve sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Yağışların ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu söyleyen Salıpazarı Beleye Başkanı Refaettin Karaca, "Fındık hasadı için ilçemizde bulunan mevsimlik tarım işçilerimiz de yağışlardan olumsuz etkilendi. Çadırlarını su bastı. Onlar bizim misafirlerimiz. Ekmek parası için zor şartlarda çalışıyorlar. Biz de Kızılay Şubemiz ile birlikte bu gece onlara sıcak çorba ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Karaca, ayrıca Türk Kızılay Salıpazarı Şube Başkanı Emre Yaman'a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Refaettin Karaca, Ekmek, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı Belediyesi Tarım İşçilerine Sıcak Çorba Dağıttı - Son Dakika

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