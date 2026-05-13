Salıpazarı'na Modern Spor Tesisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salıpazarı'na Modern Spor Tesisi

Salıpazarı\'na Modern Spor Tesisi
13.05.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı Spor Kompleksi, çok amaçlı modern tesis olarak hizmete girdi; gençlerin sporla buluşması hedefleniyor.

Salıpazarı Spor Kompleksi içinde bulunan ve daha önce üzeri açık olması nedeniyle hava şartlarından olumsuz etkilenen tenis kortu, yapılan çalışmalarla modern ve çok amaçlı bir spor tesisine dönüştürüldü.

Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında tesisin üzeri kapatılarak aydınlatma ve ısıtma sistemi kuruldu. Böylece alan, tenis, voleybol, basketbol, badminton ve masa tenisi gibi farklı spor branşlarında kullanılabilecek hale getirildi.

Açılış programında konuşan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkati çekerek, spor alanlarının artırılmasının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutma noktasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Beyazıt, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapılan sporun gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirterek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Programda ayrıca spor tesislerinin yalnızca fiziki alanlar olmadığı, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan önemli merkezler olduğu vurgulandı.

Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından tesisin yıl boyunca aktif şekilde kullanılması, farklı branşlarda antrenmanlar, turnuvalar ve sportif etkinliklerle gençlerin spora yönlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Tesisin ilçeye kazandırılmasında destek sağlayan ve süreci yakından takip eden Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt'a teşekkür edildi.

Açılış programına Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube Müdürü Komiser Enes Tosun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Gürsoy, Esnaf Odası Başkanı Barış Aydoğdu, daire amirleri, okul yöneticileri, gençler ve sporcular katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri gençlerle birlikte basketbol, tenis ve voleybol oynadı.

Açılış programı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı'na Modern Spor Tesisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:06. #7.13#
SON DAKİKA: Salıpazarı'na Modern Spor Tesisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.