Salıpazarı'nda 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Salıpazarı'nda 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi

Salıpazarı\'nda 4-6 yaş Kur\'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Kur'an-ı Kerim, şiir ve ilahiler okudular. İlçe Müftüsü Kenan Doğru, çocukların değerli emanetler olduğunu ve insanlığa örnek olacak nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Programa kaymakam, belediye başkanı ve diğer yerel yöneticilerin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

30.05.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Yavaşbey Kız Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim, şiir, ilahiler okumasının ardından yarışmalar gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Kenan Doğru, çocukların Allah'ın en güzel, en sevimli nimetlerinden birisi, aynı zamanda en değerli emaneti olduğunu söyledi.

4-6 yaş Kur'an kurslarında insanlığa örnek olacak bir toplum, millet için güzel bir gelecek inşa etmek istediklerini dile getiren Doğru, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına, milletine, insanlığa faydalı, Allah ve Peygamber sevgisiyle büyüyen, alnı secdeli nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kur'an kursumuz bünyesinde ihtiyaç odaklı sınıflarımızda yaş sınırı olmaksızın hanımlara yönelik eğitim de veriyoruz. 'Anne çocuk el ele, haydi Kur'an öğrenmeye' sloganıyla hepinizi kursumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandıo.

Doğru, 4-6 yaş sınıflarında 53 öğrencinin eğitimini tamamladığını, bunlardan 16'sının Kur'an'a geçtiğini, ihtiyaç odaklı 2 sınıfta da 36 kadının kursu tamamladıklarını kaydetti.

Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca da başarılarından dolayı öğrencileri, öğretmenlerini ve velileri tebrik etti.

Programa İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Büyük Birlik Partisi Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candan, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Adem Osma, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Selami Arslan ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Salıpazarı, Samsun, Çocuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkanı adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkanı adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Salıpazarı'nda 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement