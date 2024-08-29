Salıpazarı\'nda Dereye 5 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Salındı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün iç suların balıklandırılması projesi kapsamında, Salıpazarı ilçesinde Kaynaş Deresi'ne 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunun bırakılması amacıyla program düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11'inci Bölge Müdürü Resul Doğan, burada yaptığı konuşmada, proje ile iç sulardaki doğal kaynak sularında azalan alabalık popülasyonunun sürdürebilirliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Trabzon Altındere Vadisi'nde kurulan üretim tesisinde farklı kaynaklardan anaç balıkları alıp yavru balıklar üretildiğini belirten Doğan, bu yavruların da aynı kaynaklara bırakıldıklarını dile getirdi.

Salıpazarı ilçesindeki Kaynaş Deresi'nden 2 yıl önce alınan anaçların yavrularını da yine aynı yere getirdiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Anaçlardan üretilen yavru balıklar 7-8 santimetre boya ulaşarak salıma hazır hale geldi. Bakanlığımızın talimatları gereği bazı dereler avlanmaya açık, bazı dereler ise kapalı. Avlanmada dikkat edilecek hususlar, her balığın neslini devam ettirmek için belli bir ergenliğe gelmesi gerekir. Takriben 3 yılda alabalık, yeni neslini dereye bırakıyor. Boy itibarıyla da 25 santimetre ve üzerindeki balıkların avlanması mümkün. Onun altındaki balıkların yakalandığında dereye bırakılması gerekiyor. Vahşi avcılık dediğimiz, gece serpmeyle, zehir bırakarak veya elektrik şokla avlanma yasak. Vatandaşlarımızın bu tür avlanma yapanları ilgili kuruma bildirmeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz."

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy da 2022 yılında Yayla, Tacalan ve Esatçiftliği mahallelerinde bulunan derelerden kırmızı benekli anaç alabalıkları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen ekiple tuttuklarına işaret ederek, "Bu anaçlardan yavru balıklarımızı ürettik. Önümüzdeki yıl 10 bin, ondan sonraki sene ise 20 bin yavru balığımızı derelerimize bırakacağız. Bu bölgedeki insanlarımızın balıkları korumalarını temenni ediyorum." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise dereye salınan balıkların artık ilçenin bir değeri olduğunu vurgulayarak, balıkların büyüyerek yine insanların hizmetine sunulacağını söyledi.

Konuşmaların ardından balıkların suya bırakıldığı programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal da katıldı.