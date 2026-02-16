Salıpazarı'nda Gönüllü Gençler Ramazan İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Salıpazarı'nda Gönüllü Gençler Ramazan İçin Hazırlanıyor

16.02.2026 19:38
Salıpazarı Gençlik Merkezi gönüllüleri, sosyal sorumluluk projeleriyle çevre ve ibadethaneleri temizliyor.

Salıpazarı Gençlik Merkezi gönüllüleri, ramazan ayı öncesinde yürüttükleri sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetleriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençler, ibadethanelerin ramazana daha temiz ve düzenli şekilde hazırlanması amacıyla ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı. Gönüllüler, çalışmalarla ibadet ortamlarının daha hijyenik ve düzenli hale gelmesine katkı sundu.

Doğa bilincini artırmaya yönelik etkinlikler kapsamında Göne Mesire Alanı'nda çevre temizliği yapan gençler, doğaya bırakılan atıkları toplayarak alanın daha temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı. Etkinlikte çevreyi koruma bilincine dikkat çekildi.

Eğitim ve kişisel gelişimi destekleyen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde ise gençler, belirlenen eserleri birlikte okuyarak değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikle okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlandı.

Sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet etkinliğinde gençler, belirlenen güzergahta pedal çevirerek spor yaptı ve çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu.

Salıpazarı Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerle toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlandığını belirtti.

Kaynak: AA

