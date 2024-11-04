Salıpazarı'nda Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Kadın Kooperatifi Kuruldu

Salıpazarı\'nda Kadın Kooperatifi Kuruldu

Salıpazarı'nda kurulan kadın kooperatifi, bölge ekonomisine ve kadınlara destek sağlamayı hedefliyor.

04.11.2024 12:16
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Salıpazarı ilçesinde "Kadın Kooperatifi" kuruldu.

Salıpazarı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Valilik Kooperatif Uzmanı Hatice Nazlı Saral'ın katılımıyla kooperatif kurucu yönetim kurulu belirlendi.

Toplantıda, yapılan oylama sonucunda, Elif Yılmaz kooperatif başkanı olarak seçildi. Kurucu yönetim kurulunda Elif Yılmaz, Tuğbanur Karaca ve Nurşen Arslan yer alırken, denetim kuruluna ise Hanife Deniz ve Selma Akbulut seçildi.

Toplantıya, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Hatice Kurnaz, Üreten Toprak Analar Derneği Başkanı Ayşe Kazanç, Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye İn, Salıpazarı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Araştırma ve Tanıtım Derneği Başkanı Derya Özçelik, AK Parti Salıpazarı Kadın Kolları İlçe Başkanı Nurşen Arslan, Büyük Birlik Partisi Salıpazarı Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülay Akgül ve üretici kadınlar katıldı.

Kurulan kooperatifin amacının, Salıpazarı'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetlerini tanıtarak bölge ekonomisine katkı sağlamak ve kadınların aile ekonomilerine destek olmalarını teşvik etmek olduğu belirtildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, kadınların yerel ekonomide daha aktif bir rol almasını önemsediklerini belirterek, "Salıpazarı Belediyesi olarak kadınlarımızın emeklerinin değer bulmasını desteklemeye devam edeceğiz. Bu kooperatif, ilçemizin zenginliklerini tanıtmanın yanı sıra, kadınlarımızın ekonomik bağımsızlık kazanmasını sağlayacak önemli bir adım olacak." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Elif Yılmaz, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

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