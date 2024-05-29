Salıpazarı'nda muhtarlara ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Salıpazarı'nda muhtarlara ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Salıpazarı\'nda muhtarlara ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Salıpazarı Belediyesi, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) ve Samsun TKDK İl Koordinatörlüğü iş birliğinde Salıpazarı'nda muhtarlara ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda IPARD III Programı'nın hedefleri ve yatırım destekleri üzerinde duruldu. Salıpazarı özelinde fındık işleme tesisleri, tıbbi aromatik bitki üretimi, kırsal turizm yatırımları ve arıcılıkla ilgili destekler anlatıldı. Arıcılıkla ilgili makine ekipman ve gezici arıcılara karavan desteği için hibe desteği verildi.

29.05.2024 17:17
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Salıpazarı Belediyesi, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG) ve Samsun TKDK İl Koordinatörlüğü iş birliğinde Salıpazarı'nda muhtarlara ve çiftçilere bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Salıpazarı SASKİ toplantı salonundaki toplantıda, IPARD III Programı'nın temel hedefleri ve kapsamlı yatırım destekleri üzerinde duruldu, katılımcılara programın detayları, başvuru süreci ve desteklenecek projeler hakkında bilgi verildi.

Salıpazarı özelinde fındık işleme tesisleri, tıbbi aromatik bitki üretimi ile ilgili makine ekipman alımı, kırsal turizm yatırımları ve arıcılıkla ilgili alınabilecek desteklerin anlatıldığı toplantıda, arıcılıkla ilgili makine ekipmanın yanında gezici arıcılara karavan desteği için gerçek kişilere yüzde 50, üretici örgütlerine yüzde 70 hibe desteği verildiği aktarıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Refaettin Karaca, YEG Başkanı Hakan Şahin, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun Koordinatörü Yusuf Özbey katıldı.

Kaynak: AA

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