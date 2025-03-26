Salıpazarı'nda Nevruz Bayramı Coşkusu

??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Tahnal Ortaokulunda Nevruz Bayramı kutlandı.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Nevruz'un getirdiği bereket ve kardeşlik mesajları vurgulandı.

Etkinlikte, öğrenciler çeşitli folklorik gösteriler sergilerken, Nevruz'un geleneksel ateş yakma ve kutlama ritüelleri de gerçekleştirildi. Baharın gelişini simgeleyen bu özel günde, katılımcılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de Nevruz'un tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekildi.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Nevruz Bayramı, sadece bir mevsim değişikliği değil, aynı zamanda milletimizin kardeşlik ve birlik duygularının pekiştiği bir gündür. Hep birlikte bu güzellikleri paylaşmak, bize güç ve ilham verir." ifadelerini kullandı.