Şalpazarı\'nda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı düzenlendi

Erzincan'da nitelikli yağma ve kasten yaralama suçundan 4 zanlı tutuklandı

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduran 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.