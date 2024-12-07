Şalpazarı'nda otomobil dere yatağına devrildi - Son Dakika
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Şalpazarı'nda otomobil dere yatağına devrildi

Trabzon Şalpazarı'nda bir otomobil dere yatağına yuvarlandı, karı koca yaralandı.

07.12.2024 17:46
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki karı koca yaralandı.

İlçenin Kireç Mahallesi'nde Mehmet Bayram'ın (60) kullandığı 61 SD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürüklenerek dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve eşi Ayşe Bayram, yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan çift, buradaki müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şalpazarı'nda otomobil dere yatağına devrildi - Son Dakika

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